ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਡਰ? ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਖੋਜ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 4, 2025 at 3:16 PM IST
DISADVANTAGES OF BATHING DAILY: ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹਾਉਂਣ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰੀਰ ਊਰਜਾਵਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹਾਉਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਵਰ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈੱਡ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਟਿੱਕੀ ਫਿਲਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਵਰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਇਓਫਿਲਮ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਵਰ ਹੋਜ਼ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੀਜੀਓਨੇਲਾ ਨਿਊਮੋਫਿਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਹਾਉਣਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਰੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਵਰਹੈੱਡ ਜਾਂ ਗਰਮ ਟੱਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੂੰਦਾਂ ਲੀਜੀਓਨੇਲਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਟਿਊਬਰਕੂਲਸ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਆ (NTM) ਵਰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਐਰੋਸੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲਾਗ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰਾਂ, ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੀਜੀਓਨੇਅਰਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਐਵੀਅਮ ਕੰਪਲੈਕਸ (MAC) ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਰਹੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਰਹੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ NTM ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।
ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
- ਸ਼ਾਵਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਭਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਦਿਓ। ਨਹਾਅ ਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੀਜੀਓਨੇਲਾ ਵਰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ਾਵਰ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਵਰ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ।
- ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
