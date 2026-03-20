ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਇਸ ਅੰਗ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

FETOR HEPATICUS SYMPTOMS (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 20, 2026 at 12:12 PM IST

ਫੈਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਗੰਭੀਰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਰ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਬਦਬੂ ਆਉਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫੇਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੇਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਰਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਬੂ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਗੰਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਹੈਪੇਟਿਕ ਐਨਸੇਫੈਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ।

ਫੇਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਫੇਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਜਿਗਰ ਸਿਰੋਸਿਸ: ਸਿਰੋਸਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਗ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਜਾਂ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਗਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੈਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ (ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
  2. ਹੈਪੇਟਿਕ ਐਨਸੇਫੈਲੋਪੈਥੀ: ਹੈਪੇਟਿਕ ਐਨਸੇਫੈਲੋਪੈਥੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਆ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਉਲਝਣ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱਠੀ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ: ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਫੇਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
  4. ਲਾਗ: ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਪਿੱਤ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  5. ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  6. ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ: ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ) ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਫੈਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਅਕਸਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਪੀਲੀਆ: ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
  2. ਐਸਾਈਟਸ: ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਚੀਦਗੀ।
  3. ਥਕਾਵਟ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਰੋਸਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ।
  4. ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਧੁੰਦ: ਹੈਪੇਟਿਕ ਐਨਸੇਫੈਲੋਪੈਥੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਉਲਝਣ, ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  5. ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ: ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
  6. ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ: ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਫੇਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਫੇਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਜਾਂ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਿਕ ਐਨਸੇਫੈਲੋਪੈਥੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

