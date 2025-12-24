ETV Bharat / health

ਕੀ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠਾ ਲੀਵਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਨਕਲੀ ਮਿੱਠਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Published : December 24, 2025 at 1:29 PM IST

ARTIFICIAL SWEETENERS VS SUGAR: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਸੇਂਟ ਲੁਈਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਲੀ ਮਿੱਠਾ ਅਲਕੋਹਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੀ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ 'ਫਰੂਟੋਜ਼' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਖੰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਗਰ

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਰੋਮੋਨਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਰਬਿਟੋਲ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਸਿੱਧੇ ਜਿਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਕਲੀ ਮਿੱਠਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ?

  • ਸੋਡਾ
  • ਕੈਂਡੀ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ
  • ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  1. ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
  2. ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
  3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਸੋਰਬਿਟੋਲ, ਜ਼ਾਈਲੀਟੋਲ ਜਾਂ ਏਰੀਥਰਿਟੋਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  4. ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

