ਕੀ ਖਰਾਬ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ

ਕੀ ਖਰਾਬ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : April 30, 2026 at 2:53 PM IST
POOR GUT HEALTH AND DIABETES RISK: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਟੀਕੇ, ਕੌੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਪ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਚਨ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜੀ (AIG) ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕਲਾਪਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨਕ੍ਰੀਟਿਨ ਨਾਮਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਰਮੋਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GLP-1 ਅਤੇ GIP. ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਛੱਡਣਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕਲਾਪਾਲਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕਲਾਪਾਲਾ
ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਖਰਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: 'ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ' ਅਤੇ 'ਮਾੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ'। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਢਿੱਡ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਬੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕਲਾਪਾਲਾ
ਇਹ ਚਰਬੀ ਜਿਗਰ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ।
ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ 85% ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਢਿੱਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਰਾ ਜਾਂ ਦਾਗ ਦੇ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ BMI ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਾਚਨ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਨ (GERD) ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਚਣ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੋਡਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਘੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਰਿਦਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
- ਤਣਾਅ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 7-8 ਘੰਟੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਲਓ।
- ਹਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ।
