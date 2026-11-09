ਕੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਂਸਰ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਧਿਆਨ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 9, 2026 at 3:41 PM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਤਾਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੇ ਖਰਾਬ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੀਂਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਿਤੂ ਦਵੇ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨੀਂਦ ਚੱਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲ ਸੋਣ-ਜਾਗਣ ਦੇ ਸਾਈਕਲ, ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਾਈਓਲਾਜਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤਾਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਿਤੂ ਦਵੇ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਨੀਂਦ-ਜਾਗਣ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਬ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਈਓਲੋਜਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
2019 ਵਿੱਚ WHO ਦਾ ਹਿੱਸਾ IARC ਨੇ ਨਾਈਟ-ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜੈਵਿਕ ਘੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਈਟ-ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਐਨਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਤਾਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ BMC ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖੁਰਾਕ-ਜਵਾਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਸਤ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਨੀਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਘੰਟੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰੋ।
- ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ।
- ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ, ਘੁਰਾੜੇ ਲੈਣ, ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਂਦ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋ ਪਰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ, ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਨੀਂਦ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲੇਅ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। -ਡਾ. ਰਿਤੂ ਦਵੇ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
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