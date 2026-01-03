ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਲਈ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਟੇਪਵਰਮ ?
ਜਦੋਂ ਟੇਪਵਰਮ ਦੇ ਅੰਡੇ ਜਾਂ ਲਾਰਵੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ...
Published : January 3, 2026 at 3:11 PM IST
ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਤੀ
CABBAGE WORM ENTERS BRAIN: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰੋਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਲਮਾ ਨਦੀਮ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ (ਆਰਐਮਐਲ) ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਲਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਸਟ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੋਭੀ ਤੋਂ ਪਰਜੀਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ।
ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਮਾ ਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ 20-25 ਸਿਸਟ ਪਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਜੀਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੋਭੀ ਤੋਂ। ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੋਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਹਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ, ਚਾਉ ਮੇਨ ਅਤੇ ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਮਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਟੇਪਵਰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ।
ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਜੰਕ ਫੂਡ" ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਲੋਰੀ, ਚਰਬੀ, ਖੰਡ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਮਾਈਂਡੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਅਤੇ ਖੰਡ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੇਪਵਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਟੇਪਵਰਮ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੇਪਵਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਟੇਪਵਰਮ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਂ ਪਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਊਰੋਸਾਈਸਟਿਕਰੋਸਿਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਲਾਗ ਜੋ ਦੌਰੇ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੇਪਵਰਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਟੇਪਵਰਮ ਦੇ ਅੰਡੇ ਜਾਂ ਲਾਰਵਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੋਭੀ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਜਾਂ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਭੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਖਾਣ 'ਤੇ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਪਵਰਮ ਦੇ ਅੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਧੋਣ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਊਰੋਸਿਸਟਿਸਰਕੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਾਈਏ
- ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਮਾਈਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤੇਦਾਰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਪਵਰਮ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਧੁੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗੋਭੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਬਾਲੋ।
- ਪੱਤੇਦਾਰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
- ਪੱਤੇਦਾਰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪੱਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਪੱਤੇਦਾਰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ, ਠੰਡੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਪੱਤੇਦਾਰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)