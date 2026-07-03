ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 16-17 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ
ਏਆਈਜੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਹੈਕਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੌਹਨਸਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : July 3, 2026 at 12:11 PM IST
ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੌਹਨਸਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਹੈਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਜੈਵਿਕ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ 48 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਉਮਰ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੌਹਨਸਨ ਦਾ ਰੁਟੀਨ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੈਵਿਕ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 16-17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਭੋਜਨ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਘੰਟੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ, ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
Bad news #1:— Bryan Johnson (@bryan_johnson) June 30, 2026
I have an autoimmune disease. My stomach is eating itself.
Bad news #2:
2–5% of people have this, too. Likely more, because it hides.
Good news:
I'm going to try and solve it. Will share all.
As a kid, I ate sugar cereal, drank sugary soda, and gobbled down… pic.twitter.com/EbJ8a916uS
ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਮੇਰੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ (AIG) ਹੈ।" ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ।
ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ (AIG) ਕੀ ਹੈ?
ਨੇਚਰ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ AIG ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਟਲ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨਿਸਕ ਫੈਕਟਰ (ਵਿਟਾਮਿਨ B12) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਈ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਉਲਟ AIG ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ (AIG) ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ।
ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸੋਡਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਭਾਰ 40 ਪੌਂਡ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ।-ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੌਨਸਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਹੈਕਰ
ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ (AIG) ਦੇ ਕਾਰਨ
ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ (AIG) ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ
- ਹਾਰਮੋਨਲ ਅੰਤਰ
- ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ
- ਹੋਰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
- ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਮਾਈ
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਵੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ (AIG) ਦੇ ਲੱਛਣ
ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਦਰਦ
- ਫੁੱਲਣਾ
- ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
- ਮਤਲੀ ਅਕਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੋਖਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਉੱਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ।
- ਆਇਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਥਕਾਵਟ, ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਮਾਈ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਐਸਿਡ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਘੱਟ ਐਸਿਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ AIG ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
AIG ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਹੈ?
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ AIG ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 2-5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। AIG ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟਾਂ ਜਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਏਆਈਜੀ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਕਾਰ, ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਵਿਟਿਲਿਗੋ, ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਜੌਨਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਾਈਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਲੱਭਿਆ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ AIG ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ?
AIG ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਯਮਤ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੈਂ IV ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਤ ਵਿੱਚ AIG ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੋਵੇਗਾ।-ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੌਨਸਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਹੈਕਰ
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