ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਪਛਾਣ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਜਰੂਰ ਦਿਓ ਧਿਆਨ
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ...
Published : January 31, 2026 at 5:34 PM IST
Identify breast cancer lumps: ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 670,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਯਮਤ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੰਢ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਗੰਢਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੰਢ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਛਾਤੀ ਦੀ ਗੰਢ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਿਤੇਸ਼ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਿਨਾਂ ਗੰਢ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਢ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟ ਜਾਂ ਆਮ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਢਾਂ ਲੱਭਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਗੰਢ ਨਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹ ਗੰਢ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੰਢਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ "ਆਮ" ਗੰਢਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਢ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਸਖ਼ਤ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੰਢ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ)।
ਗੰਢ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਮ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਰਦਰੇ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਗੰਢ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟ) ਛੂਹਣ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਿੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ; ਨਰਮ ਜਾਂ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਗੰਢਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੰਢ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ; ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ (Especially inflammatory breast cancer) ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨਿੱਪਲ, ਇੱਕ ਛਾਲੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਗੰਢ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ, ਸਖ਼ਤ, ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਗੰਢ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਨਿੱਪਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਜਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਫਲ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)
