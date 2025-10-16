ETV Bharat / health

ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 16, 2025 at 12:59 PM IST

3 Min Read
ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਬੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀੜੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀੜੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ

ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੰਬਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਂਦੂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਇੱਕ ਗਾੜ੍ਹਾ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:-

  1. ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  2. ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਦੋਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
  3. ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  4. ਬੀੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕੋਟੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਭਗਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਪਰ ਬੀੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧੂੰਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਭਗਵਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਮਾ, ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਬੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

