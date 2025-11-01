ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਓ ਦਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੁਕਸਾਨ
ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 1, 2025 at 2:57 PM IST
Avoid Curd with 5 foods: ਦਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਡਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਾਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੌਲ ਜਾਂ ਦਾਲ, ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਦਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਦਹੀਂ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀ12) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫੂਡ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤੜੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਜਾਨਕੀ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਨਾ ਖਾਓ
- ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਹੀਂ
ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਜਾਨਕੀ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਦਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ, ਐਸੀਡਿਟੀ ਜਾਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਫਲ ਅਤੇ ਦਹੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਭਾਰੀ, ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
- ਖੱਟਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਹੀਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲੀਕੀ ਗਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖੱਟੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਟਮਾਟਰ, ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਈਟਸ਼ੇਡ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਜਲਣ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸਤ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ IBS ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ
ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫਰਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਨੀਰ ਦਾ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ, IBS ਅਤੇ IBD ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਨਿਰੋਧਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)