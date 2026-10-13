Explainer : ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ-ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੈ ਇੱਕੋਂ ਕੰਮ... ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ !
ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨਾ..ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ. ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : October 13, 2026 at 2:16 PM IST
ਮੁਹਾਲੀ: ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨਿਊਰੋਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ (ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ) ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਟਿਜ਼ਮ (Autism) ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਇਸੇ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-79 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (AIMS) ਦੇ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰਜ਼’ ਵਿਖੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਔਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 6.18 ਕਰੋੜ ਲੋਕ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਵੱਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (GBD) 2021 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.18 ਕਰੋੜ (61.8 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ (ASD) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ 127 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਔਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।
ਔਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਔਟਿਜ਼ਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਛੋਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਏਮਜ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨੂਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਔਟਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
"ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁੰਮਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"- ਡਾ. ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਮਹਿਤਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ
ਡਾ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਡਾ. ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"- ਡਾ. ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਮਹਿਤਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ
ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ?
ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਬਾਲ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਮਹਿਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਔਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਲੱਛਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਡਾ. ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਲੱਛਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਰੋਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਛਾਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਂਦ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੌਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ।- ਡਾ. ਛਾਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ. ਨਿਊਰੋਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ‘ਮਾਈ ਬੈੱਡਟਾਈਮ ਪਲਾਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਕ੍ਰਮ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ
ਔਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਔਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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