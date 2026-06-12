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ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ

ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

HOW DOES FATTY LIVER DEVELOP
HOW DOES FATTY LIVER DEVELOP (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 12, 2026 at 1:02 PM IST

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ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਬੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਲੀਵਰ ਵੀ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਬੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਚੁੱਪ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਜਸ਼, ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕੀ ਹੈ?

ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦਾ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ, ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸਿਰੋਸਿਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ AFLD ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਕੇ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ

ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ?

ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਲੀਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੋਜ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਿਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਲੀਵਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ?

ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਗ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਜਾਂ ਉਲਟਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਦੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੀਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ

  1. ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ
  2. ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ
  3. ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
  4. ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।

ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ- ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ AFLD ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

  1. ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  2. ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
  3. ਭਾਰ ਘਟਣਾ

ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ (NASH) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ-ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਟੀਟੋਟਿਕ ਲਿਵਰ ਬਿਮਾਰੀ (MASLD) ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

  1. ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
  2. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
  3. ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਪੱਸਲੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?

  1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
  3. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ।
  4. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਪੀਸੀਓਐਸ) ਹੈ।
  5. ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ nak।
  6. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪੀਲੀਆ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਜੋ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਕੇ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ

ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ NASH ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਾਇਓਪਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੀਵਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦਾਗ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਛੇਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਪਸੀ NASH ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਲਾਸਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (MRE) ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੀਵਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਅਤੇ ਚੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

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