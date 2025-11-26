ETV Bharat / health

ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਲੱਛਣ

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

LIVER FAILURE TREATMENTS
ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 26, 2025 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

LIVER FAILURE TREATMENTS: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦਾ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਾਰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਜਿਗਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਖੂਨ, ਵੀਰਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ NASH ਨਾਮਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਬੁਖਾਰ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਦਸਤ, ਮਤਲੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾਪਣ, ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ, ਮਤਲੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ?

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਗਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ?

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ (ਸਿਰੋਸਿਸ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੀ ਲਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਜਿਗਰ ਟੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ LFT ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਜੰਕ ਫੂਡ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ, ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮਤ ਸੈਰ ਕਰੋ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

LIVER DISEASE
LIVER FAILURE SYMPTOMS
LIVER FAILURE REASONS
LIVER FAILURE TREATMENTS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ

ਘਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਤਰੁੰਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

WhatsApp ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਹੀਂ ਤਿਆਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.