ਦਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ, ਜਾਣੋ
ਦਮਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : May 6, 2026 at 12:45 PM IST
ASTHMA SYMPTOMS IN ADULTS: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਮਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ, ਘਰਘਰਾਹਟ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਕੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਦਮਾ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਗ਼ਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ, ਘਰਘਰਾਹਟ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਦਮਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਡ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦਮਾ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਦਮੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਦਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
- ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਟੀ ਜਾਂ ਘਰਘਰਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ।
- ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ।
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀਪਨ
- ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ
- ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ
- ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
- ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਸਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਢਹਿ ਜਾਣਾ
- ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਥਕਾਵਟ
- ਹੱਸਦੇ ਜਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਖੰਘਣਾ
ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮੇ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਘ, ਘਰਘਰਾਹਟ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ, ਲਾਗ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ।
ਬਚਪਨ ਦਾ ਦਮਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ?
- ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ, ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਘਰਘਰਾਹਟ ਕਾਰਨ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
- ਖੰਘ ਜਾਂ ਘਰਘਰਾਹਟ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ।
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜੋ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਮੇ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ?
- ਖੰਘ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਘਰਾਹਟ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਮੂਨੀਆ
- ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਰੋਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਚੀਕਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਖੰਘ ਜਾਂ ਘਰਘਰਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-