ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ 6 ਟੈਸਟ ਦੱਸਣਗੇ

ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

KIDNEY FAILURE CAUSES
ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 13, 2025 at 10:46 AM IST

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (CKD) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (CKD) ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਇਲਸਿਸ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸੀਕੇਡੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਓ ਇਹ ਟੈਸਟ

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:-

ਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ: ਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਗੁਰਦੇ ਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

GFR ਅਤੇ eGFR: GFR (ਗਲੋਮੇਰੂਲਰ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ) ਇਹ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, eGFR (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਲੋਮੇਰੂਲਰ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ) ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ eGFR ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੀਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (RFT): ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (KFT) ਜਾਂ ਰੀਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (RFT) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਖਣਿਜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਐਲਬਿਊਮਿਨ: ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਯੂਰੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (BUN) ਟੈਸਟ: ਇਹ ਟੈਸਟ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ BUN ਪੱਧਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ BUN ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ 24-ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

