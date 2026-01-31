ਕੀ ਤੁਸੀਂ GERD ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਪੀੜਤ? ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ
ਗੈਸਟ੍ਰੋਈਸੋਫੇਜੀਲ ਰਿਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ (GERD) ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : January 31, 2026 at 3:26 PM IST
Symptoms and Causes of Gerd: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਨ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਐਸਿਡ ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪਾਈਫ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਈਸੋਫੇਜੀਲ ਰਿਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ (GERD) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਦਾ ਐਸਿਡ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਆਓ ਇਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਕੀ ਹੈ?
ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਲਰਜੀ ਅਸਥਮਾ ਐਂਡ ਇਮਯੂਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਐਸਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਈਸੋਫੇਗਲ ਸਫਿਨਕਟਰ (LES) ਨਾਮਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, LES ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੱਟਾ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਸੁਆਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਾਧੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੇਟਣਾ, ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
GERD ਕੀ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਈਸੋਫੇਜੀਅਲ ਰਿਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ (GERD) ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। GERD, ਜਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰੋਈਸੋਫੇਜੀਅਲ ਰਿਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ, ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਐਸਿਡ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਟਾ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠਲਾ ਈਸੋਫੇਗਲ ਸਫਿਨਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੇਟਕੀਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
GERD ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। GERD ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਲਵ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਵਰਗੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੇਠਲਾ ਈਸੋਫੇਗਲ ਸਫਿਨਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਵ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, GERD ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦਾ ਐਸਿਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਅਤੇ GERD ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
- ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਾ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਸੁਆਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਿਫਲਕਸ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਦਬੂਦਾਰ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਡਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸੁਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਕਾਰ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
- ਢਿੱਡ ਦੇ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਸਫੈਗੀਆ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
GERD ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਲਨ GERD ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ GERD ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਜਲਣ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GERD ਲੈਰੀਨਜਾਈਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- GERD ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ GERD ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਿਤਿਜੀ ਸਥਿਤੀ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਨਾਲ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕੀ ਹੈ?
GERD ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਈਸੋਫੇਗਲ (ਫੂਡ ਪਾਈਪ) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੇਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)