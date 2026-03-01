ਕੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ

ਕੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।
Published : March 1, 2026 at 10:52 AM IST
ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਫਟਣ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ-ਅਧਾਰਤ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਡਾਨਾ ਫਿਗੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ?
ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਰਿਸਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੂੜ੍ਹੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ: ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਫਰੀਨ (ਕੌਮਾਡਿਨ), ਹੈਪਰੀਨ, ਰਿਵਾਰੋਕਸਾਬਨ (ਜ਼ਾਰੇਲਟੋ), ਡੈਬੀਗੈਟ੍ਰਨ (ਪ੍ਰੈਡੈਕਸਾ), ਐਪੀਕਸਾਬਨ (ਐਲੀਕੁਇਸ), ਐਸਪਰੀਨ (ਬੇਅਰ), ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ (ਐਡਵਿਲ) ਅਤੇ ਨੈਪ੍ਰੋਕਸਨ (ਅਲੇਵ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋਜਸ਼ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਕੁਝ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ
- ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਜ਼
- ਕੁਝ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਜੋ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਸਿਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰ: ਕਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ, ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਟਾਂ ਆਮ ਸੱਟਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ: ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੈਸਕੁਲਾਈਟਿਸ: ਮੈਡਲਾਈਨ ਪਲੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਸਕੁਲਾਈਟਿਸ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ, ਜਾਮਨੀ-ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਧੱਫੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੇਠਲੇ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ, ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਲਾਜ ਵੈਸਕੁਲਾਈਟਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਰੌਇਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਪੁਰਾ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਪੁਰਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਟਿਨਿਕ ਪੁਰਪੁਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਜਾਮਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਪੁਰਾ ਹਲਕੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂੜ੍ਹੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪੁਰਪੁਰਾ ਜਾਮਨੀ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਚਕੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਕਸਰ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਮੜੀ ਭੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ: ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ-ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੱਟਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸੱਟ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਚੇਨਬਾਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਨਾੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਸੱਟਾਂ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧੱਫੜ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-