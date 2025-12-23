ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ
Published : December 23, 2025 at 10:29 AM IST
ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਂਸਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਟਿਊਮਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀਐਨਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ, ਸਹੀ ਸਟੇਜਿੰਗ, ਇਲਾਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਸਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਲਿਮਫੋਮਾ ਅਤੇ ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟ੍ਰੋਨ ਐਮੀਸ਼ਨ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (PET) ਸਕੈਨ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ।
ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਈਟੀ ਪੋਜ਼ੀਟ੍ਰੋਨ ਐਮੀਸ਼ਨ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੇਡੀਓਟ੍ਰੇਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਟਰੇਸਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ PET ਸਕੈਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ PET ਸਕੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ PET ਸਕੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। PET ਸਕੈਨ ਅਤੇ CT ਸਕੈਨ ਅਕਸਰ ਕੈਂਸਰ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੀਪਿਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਦੀਪਿਕਾ ਕੱਕੜ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਛੇ ਘੰਟੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕੈਨ ਰੂਮ ਦੀ ਠੰਢ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਡਾਈ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਟਿਊਮਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੈਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਡਮੈਪ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੀਪਿਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਪਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਨਾ।-ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ
ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਬੀਮਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
