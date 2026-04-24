ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ
ਸ਼ੂਗਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Published : April 24, 2026 at 4:31 PM IST
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 35-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ
ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਿਸਰਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (RSSDI) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮੁਕਤ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ 150 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਜਦਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜੈਵਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਹਾਰਮੋਨਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਸਧਾਰਨ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਸਮੇਤ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ
- ਪੇਟ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ
- ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ
- ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ
- ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ: ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
PCOS: PCOS ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਨੋਪੌਜ਼: ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ: ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੂਗਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ
- ਗਰਭਪਾਤ
- ਜਨਮ ਨੁਕਸ
- ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ
- ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTIs) ਅਤੇ ਖਮੀਰ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹੱਲ
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਖੁਰਾਕ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ।
ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ
- ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟਾਰਚ ਰਹਿਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
- ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਰੇ ਚੌਲ, ਰਾਗੀ, ਜਵਾਰ, ਓਟਸ
- ਦਾਲਾਂ, ਸਪਾਉਟ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਰਹਿਤ ਮੀਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ
- ਸੇਬ, ਅਮਰੂਦ, ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਫਲ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਚੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵਰਗੇ ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।
- ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
- ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
- ਰਿਫਾਈਂਡ ਆਟਾ
- ਚਿੱਟੀ ਰੋਟੀ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ
ਕਸਰਤ: ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਮਿੰਟ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
- ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ
- ਸਾਈਕਲਿੰਗ
- ਤੈਰਾਕੀ
- ਜੋੜ
- ਐਰੋਬਿਕਸ
- ਸਕੁਐਟਸ ਅਤੇ ਲੰਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਭਿਆਸ
ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ HbA1c ਵਰਗੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
