ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
Published : September 24, 2026 at 10:30 AM IST
ਜਦੋ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ।
WHO ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਛਿੱਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ST-ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ (STEMI): ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਹੈ। STEMI ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਮਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, STEMI ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਟ੍ਰਾਂਸਥਾਈਰੇਟੀਨ ਐਮੀਲੋਇਡ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ (ATTR-CM): ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਦੀ ਹੈ।
- ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਕਸ: ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਕਸ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਜੀਓਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਟਾਕੋਟਸੁਬੋ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ: ਟਾਕੋਟਸੁਬੋ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੰਪਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਿੰਜ਼ਮੈਟਲ ਐਨਜਾਈਨਾ: ਪ੍ਰਿੰਜ਼ਮੈਟਲ ਐਨਜਾਈਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ, ਤਣਾਅ, ਖੂਨ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਟੋਰਸੇਡਸ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟਸ: ਟੋਰਸੇਡਸ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੌਲੀਮੋਰਫਿਕ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕੂਲਰ ਟੈਚੀਕਾਰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਚੈਂਬਰ ਉੱਪਰੀ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਰੁੱਕ ਜਾਣਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਐਬਸਟਾਈਨ ਅਨੌਮਲੀ: ਐਬਸਟਾਈਨ ਅਨੌਮਲੀ ਦਿਲ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ ਸੱਜੇ ਐਟ੍ਰੀਅਮ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ ਭਰੂਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਰੀਥਮੀਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
https://www.nhlbi.nih.gov/health/congenital-heart-defects/types
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24129-heart-disease
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