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ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਲੀਵਰ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ

ਲੀਵਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।

HEPATITIS SYMPTOMS
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 31, 2026 at 1:58 PM IST

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ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਾਇਰਸ ਲੀਵਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ A, B, C, D ਅਤੇ E ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ A ਅਤੇ E ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਲਕਾ ਪੀਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਅਤੇ C ਵਾਇਰਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਅਤੇ C ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ A ਅਤੇ E ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋ ਹੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ A: WHO ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ A ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਦਸਤ, ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B: CDC ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ ਪੈਣਾ, ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ, ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਹੀਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਅਰਾਮ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 99.5 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਇਰਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C: WHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ, ਥਕਾਵਟ, ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ, ਪੀਲੀਆ, ਜੋੜਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਚਿੰਤਾ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਵਾਇਰਲ ਟਾਈਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ D: CDC ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ D, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ E: ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਟੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ 'ਚ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੱਟੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ E ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?

  1. ਖਰਾਬ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ A ਅਤੇ E ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  2. ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਵਾਇਰਸ ਖੂਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਈ, ਬਲੇਡ ਜਾਂ ਟੁੱਥਬਰੱਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
  3. ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੂਨ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੂਨ ਚੜਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਲੇਡ ਜਾਂ ਟੁੱਥਬਰੱਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਈ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੁਦ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ, ਕੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

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