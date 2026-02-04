ETV Bharat / health

ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਰੋਡਮੈਪ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'Cancer Atlas', ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ?

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'Cancer Atlas' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

CANCER ATLAS
CANCER ATLAS (Getty Image)
Published : February 4, 2026 at 12:41 PM IST

ਅਮਰਾਵਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ, ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ 'Cancer Atlas' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਨੋਰੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯੁਡੂ ਨਾਲ 'Cancer Atlas' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

'Cancer Atlas' ਦਾ ਉਦੇਸ਼

'Cancer Atlas' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 'Cancer Atlas' ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

'Cancer Atlas' ਨੇ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 'Cancer Atlas' ਉਪਲਬਧ ਸਰਜੀਕਲ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਨੋਰੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯੁਡੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ

'Cancer Atlas' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

  1. ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ।
  2. ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ।
  3. ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
  4. ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਜੋ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।
  5. ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
  6. ਮੌਜੂਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ।
  7. ਡਾ. ਨੰਦਾਮੁਰੀ ਤਾਰਾਕਾ ਰਾਮਾ ਰਾਓ (ਐਨ. ਟੀ. ਆਰ.) ਵੈਦਿਆ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ?

'Cancer Atlas' ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ: ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (8,101)
  2. ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ: ਅਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਜੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (1,495)
  3. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮਰ ਸਮੂਹ: 50 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ

ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

  1. ਆਬਾਦੀ: 52.4 ਮਿਲੀਅਨ
  2. ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ: 35,658
  3. ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧਾ (2020-2030): 20 ਫੀਸਦੀ (WHO ਅਤੇ ICMR ਅਨੁਮਾਨ)
  4. ਨਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ: 1,59,963
  5. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਪੁਰਸ਼ 35.82 ਫੀਸਦੀ, ਔਰਤਾਂ 64.19 ਫੀਸਦੀ
  6. ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ: 12,60,453
  7. ਸੇਵਾਵਾਂ: ਮੈਡੀਕਲ 81.68 ਫੀਸਦੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ 11.71 ਫੀਸਦੀ, ਸਰਜੀਕਲ 6.62 ਫੀਸਦੀ
  8. ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ: 3,061 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

'Cancer Atlas' ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

Cancer Atlas, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜੀਨੋਮ ਐਟਲਸ (TCGA) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਨਤਕ-ਡੋਮੇਨ, ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅਣੂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 33 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈਨੇਟਿਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟੋਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਓਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

