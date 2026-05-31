ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਫੰਗਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਫੰਗਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ...
Published : May 31, 2026 at 6:24 PM IST
FUNGAL DISEASE DIAGNOSTIC: ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਨਲੇਵਾ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਤ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 21 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 90.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਭਾਗ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ, ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਈਕੋਲੋਜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫੰਗਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਇਹ ਖੋਜਾਂ
ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਫੰਗਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਅਤੇ 3.8 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 57 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡਾ, ਐਸਪਰਗਿਲਸ, ਮਿਊਕੋਰੇਲਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੋਕਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਖੋਜਕਰਤਾ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਹਲੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕੋਲੋਜੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕੋਲੋਜੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ 57.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਗਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੰਗਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 85.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਅਤੇ 66.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਕਲਚਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਲੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ MALDI-TOF, ਅਣੂ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ, ਅਤੇ RT-PCR (ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੰਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 85.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਅਤੇ 66.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਕਲਚਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ MALDI-TOF ਮਾਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੈਟਰੀ, ਫੰਗਲ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਣੂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਗਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਲਗਭਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ-ਡੀ-ਗਲੂਕਨ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹਿਸਟੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਜਾਂ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਡਰੱਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਗਲੈਕਟੋਮੈਨਨ ਟੈਸਟ (ਇਨਵੈਸਿਵ ਐਸਪਰਗਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੋਕਲ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (EQAS) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਕੀਤਾ
ਹਲੂਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 24 ਮੁੱਖ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 90.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 94.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 66.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਟੈਸਟਿੰਗ (AFST) (ਜੋ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 73.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਪਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਹੁੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪੀ, ਅਤੇ EQAS ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਨਤ ਅਣੂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ MALDI-TOF ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 12.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 9.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 16.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ-ਡੀ-ਗਲੂਕਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਤੁਰੰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਿਰਫ਼ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਆਰ-ਅਧਾਰਤ ਫੰਗਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੈਰੇਪੀਟਿਕ ਡਰੱਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੰਗਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਗਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਡਰੱਗ-ਰੋਧਕ ਕੈਂਡੀਡਾ ਔਰਿਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਫਾਈਟਨ ਇੰਡੋਟੀਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ-ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਡਰਮਾਟੋਫਾਈਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ 28.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 14.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੰਗਲ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਥੀਸਿਸ ਰਾਹੀਂ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉੱਨਤ ਅਣੂ ਨਿਦਾਨ, ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਗਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ, ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: