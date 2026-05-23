ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖਤਰਾ, ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ...
ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨੂਰੀਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ..
Published : May 23, 2026 at 7:30 PM IST
HIGH BP DURING PREGNANCY: ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 20ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਵਰਗੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਖਤਰੇ
ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 20ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਦੌਰੇ (ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ) ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ
ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (MMR) ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 88 ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ) ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਡਾ. ਨੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਨਿਦਾਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਡੋਜ਼ ਐਸਪਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੱਛਣ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਲਈ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ:-
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (ਪ੍ਰੋਟੀਨੂਰੀਆ) ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ
- ਘੱਟ ਖੂਨ ਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਪੱਧਰ (ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ)
- ਉੱਚਾ ਜਿਗਰ ਐਨਜ਼ਾਈਮ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
- ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
- ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
- ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਸੋਜ (ਐਡੀਮਾ) ਆਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੋਜ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ) ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕ:-
- ਪ੍ਰੀਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਪਿਛਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਐਕਲੈਂਪਸੀਆ
- ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ
- ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ)
- ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪ 1 ਜਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ
- ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
- ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਵਿਕਾਰ
- ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
- ਪ੍ਰੀਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਮੋਟਾਪਾ
- ਪ੍ਰੀਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
- ਮਾਂ 35 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ
- ਪਿਛਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
- ਆਖਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ
(Disclaimer: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)