AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : July 3, 2026 at 12:55 PM IST
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਇਮੇਜਿੰਗ (PSMA-PET) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪੈਰਾਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਮਆਰਆਈ (ਐਮਪੀਐਮਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।-ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਗਵੇਕਰ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਰ ਐਚ.ਐਨ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਲੋਜੀ, ਯੂਰੋ-ਆਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
QP-ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਰ ਐਚ.ਐਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ QP-ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ AI ਕੰਪਨੀ ਕੁਇਬਿਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਨਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ MRI ਸਕੈਨ 'ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਗਵੇਕਰ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਰ ਐਚ.ਐਨ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਲੋਜੀ, ਯੂਰੋ-ਆਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੇ MRI ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੇ MRI ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AI ਇਮੇਜਿੰਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੇਜਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਜਖਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਮਆਰਆਈ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਆਰਆਈ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ-ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟੀਕ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ ਦੇ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਜਖਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰਆਈ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਮਆਰਆਈ-ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਜਖਮ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ। ਐਮਆਰਆਈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਗਵੇਕਰ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਰ ਐਚ.ਐਨ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਲੋਜੀ, ਯੂਰੋ-ਆਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਨਵੀਆਂ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਵਰਕਫਲੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਸਧਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਨਤ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਜੀਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।-ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਗਵੇਕਰ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਰ ਐਚ.ਐਨ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਲੋਜੀ, ਯੂਰੋ-ਆਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਹਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, AI ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਗਵੇਕਰ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਰ ਐਚ.ਐਨ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਲੋਜੀ, ਯੂਰੋ-ਆਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
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