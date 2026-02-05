ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਾਹਤ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : February 5, 2026 at 10:49 AM IST
ਸਿਰਮੌਰ: ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਦਤਾਂ, ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਰ, ਗੋਡਿਆਂ, ਮੋਢਿਆਂ, ਕੂਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ, ਸਾਇਟਿਕਾ ਅਤੇ ਡਿਸਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ, ਜਿਗਰ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਰੀਕਾ
ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਦਾ।
ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਯੁਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਹਨ ਅਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਯੁਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਲਾਜ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ?
ਡਾ. ਇੰਦੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੂਖਮ-ਜਲਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਲੋਹਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਧਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਰਤਨ, ਹਲਦੀ, ਲੰਬੀ ਮਿਰਚ, ਗੋਂਡਾਂਟਾ, ਮੋਮ, ਘਿਓ, ਤੇਲ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪਾਈਏ?
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੂਖਮ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਲਣ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ?
ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਲ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਦ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਲ, ਵਾਰਟਸ, ਫਿਣਸੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੈਗ, ਬਵਾਸੀਰ ਅਤੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਖੂਨ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਪਿੱਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਪੋਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਨਬਜ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਪੇਸਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾਹਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜੈਦੀਪ ਅਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰੀਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨੀਕਰਮਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ
