COVID ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, WHO ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਰੂਪ BA.3.2 ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ 'Cicada' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ...

CICADA COVID VARIANT (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 1, 2026 at 11:57 AM IST

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ BA.3.2, ਜਿਸਨੂੰ "Cicada" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਪ-ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (CDC) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰੂਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?

ਨਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੂਪ BA.3.2 ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਓਮੀਕਰੋਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਸਬ-ਵੇਰੀਐਂਟ BA.3.2 ਪੁਰਾਣੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖੰਘ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਸੁਸਤੀ, ਵਗਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨੱਕ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਧ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪਿਛਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਵਾਂਗ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

Cicada ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

  • ਵਗਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨੱਕ
  • ਬੁਖ਼ਾਰ
  • ਸਿਰ ਦਰਦ
  • ਥਕਾਵਟ
  • ਛਿੱਕਣਾ
  • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
  • ਖੰਘ
  • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  • ਉਲਟੀ
  • ਦਸਤ
  • ਸੁੰਘਣ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

  1. ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ।
  2. ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ।
  3. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ N95 ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ।
  4. COVID ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ।
  5. ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।
  6. ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
  7. ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ।
  8. ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਰਗੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖੰਘ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। 'Cicada' ਰੂਪ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

