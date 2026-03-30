ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਮ? ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪਲੇਗ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 30, 2026 at 3:29 PM IST
ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪਲੇਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿੱਕੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪਲੇਗ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਪਲੇਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਟੀਬੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਲਮਨਰੀ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰਘਦਾ, ਛਿੱਕਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਲੁਕਵੀਂ ਟੀਬੀ , ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ, ਜੋ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖੂਨ ਜਾਂ ਬਲਗ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ HIV/AIDS ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ)
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ?
ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ COVID-19 ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮਲਟੀ-ਡਰੱਗ-ਰੋਧਕ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹੈ।
25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਬੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪਲੇਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਬੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਇਲਾਜ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੰਘਣ, ਛਿੱਕਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਹਵਾਦਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ HIV/AIDS ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ CDC ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਠੰਢ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਗ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਜਾਂ ਬਲਗ਼ਮ ਖੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-