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ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਮੂਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?

ਸੈਮ ਨੀਲ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਐਂਜੀਓਇਮਯੂਨੋਬਲਾਸਟਿਕ ਟੀ-ਸੈੱਲ ਲਿਮਫੋਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।

ACTOR SAM NEILL DIES OF PNEUMONIA
ACTOR SAM NEILL DIES OF PNEUMONIA (Instagram Sam Neill)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 16, 2026 at 3:11 PM IST

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ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ ਜੁਰਾਸਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਐਲਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਮ ਨੀਲ ਦਾ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

2023 ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਨੀਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਜ 3 ਐਂਜੀਓਇਮਯੂਨੋਬਲਾਸਟਿਕ ਟੀ-ਸੈੱਲ ਲਿਮਫੋਮਾ (ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ) ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸਡ CAR ਟੀ-ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੈਂਸਰ ਥੈਰੇਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਮੂਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਮੂਨੀਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਂਸਰ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੁਰੰਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਦਾਗ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਦਰਦ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਮੂਨੀਆ ਵਰਗੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਲ ਜਾਂ ਫੰਗਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ) ਵੀ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਮੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ (WBCs) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਮੂਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ: ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੋਪੀਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਮੂਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ: ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਮੂਨੀਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਮੂਨੀਆ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 20% ਤੋਂ 65% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਉੱਲੀਮਾਰ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਮੂਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਨਮੂਨੀਆ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਜਾਂ ਖੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪੀਲਾ, ਹਰਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬਲਗ਼ਮ।
  2. ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ।
  3. ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (105°F ਤੱਕ), ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਠੰਢ ਨਾਲ ਕੰਬਣਾ।
  4. ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼, ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
  5. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ
  6. ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
  7. ਨੀਲੇ ਨਹੁੰ ਜਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹ (ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ)
  8. ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।

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