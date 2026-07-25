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ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਟਾਈਫਾਈਡ, ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ...

ABHIJIT DIPKE CONTRACTS TYPHOID
ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ (cockroachjantaparty.org and @abhijeet_dipke)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 25, 2026 at 11:03 PM IST

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Cockroach Janata Party: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੀਪਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜੀ (IV) ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਕਾਰਨ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...

ਟਾਈਫਾਈਡ ਕੀ ਹੈ?

ਟਾਈਫਾਈਡ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਟਾਈਫਾਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਟਾਈਫਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰਿਕ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਾਈਫਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਮਾਈ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਟਾਈਫੀ (ਐਸ. ਟਾਈਫੀ) ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  • ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸ. ਟਾਈਫੀ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ...
  • ਟਾਈਫਾਈਡ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੂਹਦਾ ਹੈ।
  • ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ (ਮਲ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ) ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ) ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਫਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਫਾਈਡ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਸ਼ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

WHO ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...

  • ਬੁਖਾਰ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ
  • ਸਿਰ ਦਰਦ
  • ਠੰਢ
  • ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
  • ਪੇਟ (ਪੇਟ) ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  • ਧੱਫੜ, ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਧੱਬੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਪੇਟ 'ਤੇ; ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • ਖੰਘ
  • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  • ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ
  • ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼
  • ਬੁਖਾਰ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਫਾਈਡ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  • ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
  • ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ, ਨਮੂਨੀਆ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
  • ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ (ਓਸਟੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ)
  • ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਜਸ਼
  • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਛੇਦ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜਸ਼ (ਐਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ), ਜੋ ਉਲਝਣ, ਚਿੰਤਤਤਾ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
  • ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
  • ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ
  • ਪਿਤਾਬਦੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਫਟਣਾ
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ
CONTRACT TYPHOID FEVER
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ABHIJIT DIPKE CONTRACTS TYPHOID

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