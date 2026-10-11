ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ UTI, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ
ਜੇਕਰ UTI ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਬਲੈਡਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 11, 2026 at 2:13 PM IST
URINARY TRACT INFECTION SYMPTOMS: ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTI) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
UTI ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
UTI ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਇੱਛਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਬਲੈਡਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜਯੋਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਈਲੋਨਫ੍ਰਾਈਟਿਸ ਨਾਮਕ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਖਾਰ, ਠੰਢ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਗੁਰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTI) ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ?
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਦਲਾਅ: ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਇੱਛਾ (ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ) ਜਾਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਰਾਮੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਠੰਢ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੱਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਦ: ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਲੈਡਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
- ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ: ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
- ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ: ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ (UTIs) ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470195/
https://www.kidneyfund.org/all-about-kidneys/other-kidney-problems/kidney-infection
https://www.kidney.org/kidney-topics/urinary-tract-infections
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-