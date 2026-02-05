ETV Bharat / health

ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖੋਜ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

WORLD CANCER DAY 2026
ਈਅਰਵੈਕਸ ਟੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 5, 2026

WORLD CANCER DAY 2026: ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 5-7 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦਰਦ, ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਬਾਇਓਪਸੀ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰੀਵ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਗੋਈਅਸ (UFG) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। "ਸੇਰੂਮੇਨੋਗ੍ਰਾਮ" ਨਾਮਕ ਇਹ ਖੋਜ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਗੋਈਅਸ (UFG) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। "ਸੇਰੂਮੇਨੋਗ੍ਰਾਮ" ਖੋਜ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਨੂੰ 2025 CAPES ਅਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ।

ਕੰਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ?

ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਖੋਜਕਾਰ

ਅਧਿਐਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੈਲਸਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਫਿਲਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੰਦਗੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਅਧਿਐਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੈਲਸਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਫਿਲਹੋ

ਕੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਹੈ?

ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 751 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 531 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਅਰਵੈਕਸ ਟੈਸਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। 220 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਛਣ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

2025 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ?

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਅਰਵੈਕਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

