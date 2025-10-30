ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਲਿਆ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
Infant Milk Powder:ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਆਈਐਮਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿਊਟ੍ਰੀਮੇਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ।
Published : October 30, 2025 at 10:27 PM IST
ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਆਈਐਮਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਮੇਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਭਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ 0 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ 0 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 67 ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਮੇਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ 'ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 0 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਟੀ.ਐਨ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।" ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿਊਟ੍ਰੀਮੇਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਮੇਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ 20 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਜੋਂ ਖੋਜਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।