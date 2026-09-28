ਕੀ ਲਸਣ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਨੌਖੀ ਖੋਜ
ਸਾਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : September 28, 2026 at 2:22 PM IST
ਸਾਗਰ: ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਲਸਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ACTREC (ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕੈਂਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਯੂਕੇ ਹੁਣ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੋਜ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਈਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖੋਜ ਡਾ. ਹਰੀਸਿੰਘ ਗੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਂਝੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੀ.ਪੀ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਲਸਣ ਦੇ ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨੈਨੋਪਾਰਟੀਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਹੈ।
ਲਸਣ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੀਦਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ।-ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਮਾਂਝੀ
ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲਸਣ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਟੀ ਨੈਨੋਪਾਰਟੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ACTREC (ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕੈਂਸਰ) ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਪਾਈ ਗਈ।
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਨੋਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲਾ ਨੈਨੋਪਾਰਟੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਂਝੀ
ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਈਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਲਸਣ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਸਿੱਧੇ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਸਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਸਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ Diallyl Disulfide ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਿੰਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੀ.ਪੀ. ਉਪਾਧਿਆਏ, ਸਰਚ ਗਾਈਡ ਸਹਾਇਕ
ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੀਫੈਟ ਨੈਨੋਪਾਰਟਿਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ Diallyl Disulfide ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ACTREC ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਯੂਕੇ ਪੇਟੇਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੀ.ਪੀ. ਉਪਾਧਿਆਏ, ਸਰਚ ਗਾਈਡ ਸਹਾਇਕ
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