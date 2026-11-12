ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ Pj.2.1 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 12, 2026 at 12:24 PM IST
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Covid-19 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ Pj.2.1 ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ SARS-CoV-2 ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Pj.2.1 ਵਿੱਚ ACE2 ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਿਸੇਪਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖੀ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ Pj.2.1 ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
WHO ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Pj.2.1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Pj.2.1 ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ
- ਖੰਘ
- ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
- ਨੱਕ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
- ਸਿਰਦਰਦ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
- ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਸੁੰਘਣ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
WHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਲੱਛਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ, ਨੱਕ ਵਹਿਣਾ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ SARS-CoV-2 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ Pj.2.1 ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?
ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Pj.2.1 ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ SARS-CoV-2 ਜੀਨੋਮਿਕਸ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ (INSACOG) ਜੀਨੋਮਿਕ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Pj.2.1 ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Pj.2.1 ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ?
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ Pj.2.1 ਰੂਪ ਦਾ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੀ, ਜੋ SARS-CoV-2 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ACE2 ਰਿਸੇਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਰਿਸੇਪਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਇਹ ਰੂਪ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ Pj.2.1 ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਕੀ Pj.2.1, COVID-19 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰੂਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?
ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ Pj.2.1 ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਰੂਪ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਪੰਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ Pj.2.1 ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ Pj.2.1 ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਪ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
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