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ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰ?

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

DARAXOMERASIB FOR CANCER
DARAXOMERASIB FOR CANCER (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 5, 2026 at 1:53 PM IST

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ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?

ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਕੈਂਸਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਸੈੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਟਿਊਮਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ, ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (ਮਈ-ਜੂਨ 2026) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਵਿਕਸਿਤ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜੀ (ASCO 2026) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ daraxomerasib (ਜਿਸਨੂੰ RMC-6236 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ RAS ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RASolute 302 ਫੇਜ਼ III ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਜਾਂ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਬਚਾਅ 6.7 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਡੈਰੋਕਸੋਨਾਸਿਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਬਚਾਅ 13.2 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਡੈਰੋਕਸੋਨਾਸਿਬ ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ 'RAS(ON)' ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ 500 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਦਵਾਈ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਾਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (KRAS/RAS ਜੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ) ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਅਣੂ ਗੂੰਦ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਬਰ ਨਾੜੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੇ ਹਨ।

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