ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : December 29, 2025 at 5:14 PM IST
FAST FOOD DISADVANTAGES: ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਵਿੱਚ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਹਾਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਾਨਾ ਨੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰੋਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੀਟਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਾਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ?
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੋਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਲੋਰੀ, ਚਰਬੀ, ਖੰਡ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਫਾਈਬਰ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਿਸਬਾਇਓਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹਲਕੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਜਸ਼ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਿਪਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਹਾਨਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ। NHS ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਾ ਚਿਪਕਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਜ, ਸੱਟ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਕੱਟ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਜ, ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰਕ ਫੂਡ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਮਬਰਗਰ, ਫਰਾਈਜ਼, ਕੇਕ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਮਿੱਠੇ ਸੋਡਾ ਆਦਿ) ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:-
- ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ
- ਸ਼ੂਗਰ
- ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ
- ਮੋਟਾਪਾ
- ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
- ਕੈਂਸਰ
- ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋੜਾਂ
- ਉਦਾਸੀ
- ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 51 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਬਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2018 ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ।
ਐਪੀਟਾਈਟ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਰੋਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥੈਲੇਟ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਹਨ ਜੋ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਮੇਰੂਲੋਨੇਫ੍ਰਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
