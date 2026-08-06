ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀਆਗਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : August 6, 2026 at 11:09 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵੀਆਗਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਟ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੀਆਗਰਾ ਦਵਾਈ ਕਿੰਵੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਟਿਊਮਰ ਸੈਲ ਮੁੱਖ ਟਿਊਮਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੀਆਗਰਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰੀ ਝਿੱਲੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੈਟਿਨਸ ਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੋਜ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਆਗਰਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਆਗਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਸਿਲਡੇਨਾਫਿਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੈਟਿਨਸ ਲਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਆਗਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਮਾਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀਆਗਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਲਡੇਨਾਫਿਲ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਗਰਾ ਦਵਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ erectile dysfunction ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥੈਰੇਪੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
https://www.healthline.com/health-news/viagra-may-stop-cancer-from-spreading-study
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4826214/
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