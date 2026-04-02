ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨੇ ਜਗਾਈ ਉਮੀਦ, ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਟਿਊਮਰ!

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ CAR-T ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Health Team

Published : April 2, 2026 at 10:07 AM IST

ਨਵੀਂ CAR-T ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੇ ਗਲੀਓਬਲਾਸਟੋਮਾ (ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਰੂਪ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ 'INCIPIENT' ਨਾਮਕ ਪੜਾਅ 1 ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੀਓਬਲਾਸਟੋਮਾ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਾਤਕ ਦਿਮਾਗੀ ਟਿਊਮਰ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ CAR-T ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ CAR-T ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਦਿਮਾਗੀ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ (NEJM) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, CARv3-TEAM-E ਟੀ-ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੇ ਆਵਰਤੀ ਗਲੀਓਬਲਾਸਟੋਮਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। CAR-T ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ ਗਲੀਓਬਲਾਸਟੋਮਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।

CAR-T ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ?

CAR-T ਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਤ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। CAR-T ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲੀਓਬਲਾਸਟੋਮਾ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਟਿਊਮਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

CAR-T ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀ-ਸੈੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਫੇਰੇਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੀਸੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ (CAR-T ਸੈੱਲ) ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ CAR-T ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਡ੍ਰਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਟੀਮ ਹੁਣ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥੈਰੇਪੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ-ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। CAR-T ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਇਲਾਜ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

