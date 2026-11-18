ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 18, 2026 at 11:00 AM IST
ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ICMR ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ 66.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 4.4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 63 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੋਕੋਰੈਜੀਨਲ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।- ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਰੀਜਨਲ ਹੈਲਥ, ਸਾਊਥਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 76,356 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 2009 ਤੋਂ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ICMR ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਨਸੀਡੀ ਐਪੀਡੈਮੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋ 12.96 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਭਗ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ
ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸੇ Lancet ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਅਕਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 10 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਕਾਰ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਰਾ 4 ਗੁਣਾਂ ਸੀ। ਪੰਜ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਟਿਊਮਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਬੀ. ਬਰੂਆ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 2019 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 269 ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਔਸਤ ਸਮੇਂ 203 ਦਿਨ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 35 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮੇਂ 130 ਦਿਨ ਸੀ।
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਮਰਦ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਦੱਸੀ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ The BMj ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 34 ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ 6 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਦੰਰਭ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੰਢ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਨਿੱਪਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹਰ ਗੰਢ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ, ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ।
- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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