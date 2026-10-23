ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ
ਫਾਈਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 2:23 PM IST
NUTRITIONAL DEFICIENCIES IN INDIANS: ਸੋਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਜਾਂ ਸੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹਲਕੀ ਸੋਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਚਰਬੀ ਜਿਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਐਚ.ਐਨ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਆਈਲੀਨ ਕੈਂਡੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਕਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ?
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਈਂਡ ਅਨਾਜ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਚੌਲ, ਰਿਫਾਈਂਡ ਆਟੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਬਿਸਕੁਟ, ਨੂਡਲਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਸਨੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਈਸੀਐਮਆਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਗਿਰੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਓ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਾਜਰਾ, ਸਾਬਤ ਕਣਕ, ਭੂਰੇ ਚੌਲ ਜਾਂ ਓਟਮੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ, ਬੀਨਜ਼, ਦਹੀਂ, ਅੰਡੇ, ਕਾਟੇਜ ਪਨੀਰ, ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਸੋਖਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਿਸਮ: ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ-ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰੀ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀ, ਦੋ ਪੱਕੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲ ਖਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਮੇਥੀ, ਪਾਲਕ, ਬਥੂਆ, ਭਿੰਡੀ, ਕੱਦੂ, ਕਰੇਲਾ, ਅਮਰੂਦ, ਪਪੀਤਾ, ਆਂਵਲਾ, ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਫਲ ਵਰਗੇ ਮੌਸਮੀ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤਾਂਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਓਮੇਗਾ-3 ਚਰਬੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀ-ਚੇਨ ਓਮੇਗਾ-3 ਚਰਬੀ (EPA ਅਤੇ DHA) ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਬੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨਾਮਕ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ-3 ਚਰਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲਮਨ, ਸਾਰਡੀਨ ਜਾਂ ਮੈਕਰੇਲ ਖਾਓ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਚੀਆ ਬੀਜ, ਅਖਰੋਟ, ਸੋਇਆ ਜਾਂ ਐਲਗਲ-ਤੇਲ ਪੂਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਖੁਰਾਕ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਮ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰੀਏ?
- ਭਰਪੂਰ ਧੁੱਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ, ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਆਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਫੋਲੇਟ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਮੋਸਿਸਟੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅੰਡੇ, ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਰੰਗੀਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ, ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਰੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਖਾਓ। ਆਂਵਲਾ, ਖੱਟੇ ਫਲ, ਹਲਦੀ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਚਿਪਸ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨੈਕਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਲੂਣ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਐਡਿਟਿਵ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਖਾਓ, ਲੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਚਾਟ, ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ, ਫਲ, ਦਹੀਂ, ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਮਖਾਨਾ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਜ ਨੀਂਦ, ਤਣਾਅ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੇ, ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਚਕ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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