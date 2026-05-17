ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਬੋਲਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਇਟੂਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਈਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਨਾਲ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : May 17, 2026 at 3:13 PM IST
Ebola virus: ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਈਬੋਲਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ (DRC) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਈਬੋਲਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ (ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਟੂਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 246 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਮੋਂਗਵਾਲੂ, ਰਵਾਂਪਾਰਾ ਅਤੇ ਬੁਨੀਆ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਖੂਨ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਰਜ ਸਮੇਤ) ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਗੁਆਂਢੀ ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਈਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ
ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਡੀਸੀ, ਬੁਨੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਂਪਾਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1976 ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਈਬੋਲਾ ਦੇ 17 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 2018 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਬੀ ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਈਬੋਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ?
ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਬੋਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਬੋਲਾ ਹੈਮੋਰੇਜਿਕ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ, ਲਾਰ, ਪਸੀਨੇ, ਉਲਟੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ਈਬੋਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ (ਹੁਣ ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ) ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਈਬੋਲਾਵਾਇਰਸ (ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਈਬੋਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2013 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈਬੋਲਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28,652 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 11,325 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਈਬੋਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਈਬੋਲਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਈਬੋਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ)। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
- ਬੁੰਡੀਬੁਗਿਓ ਈਬੋਲਾਵਾਇਰਸ (ਬੁੰਡੀਬੁਗਿਓ ਵਾਇਰਸ) – ਇਹ ਬੁੰਡੀਬੁਗਿਓ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (BDBV) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਸੁਡਾਨ ਈਬੋਲਾਵਾਇਰਸ (ਸੁਡਾਨ ਵਾਇਰਸ) – ਇਹ ਸੁਡਾਨ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (SVD) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਤਾਈ ਫੋਰੈਸਟ ਈਬੋਲਾਵਾਇਰਸ (ਤਾਈ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਇਰਸ) – ਇਹ ਤਾਈ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (TAFV) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਬੋਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਕਾਰਨ ਹੈ।
- ਜੈਰੇ ਈਬੋਲਾਵਾਇਰਸ (ਈਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ) – ਇਹ ਈਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (EVD) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। EVD ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਲੱਛਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਈਬੋਲਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
- ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ
- ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਬੁਖਾਰ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਗੰਭੀਰ ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
ਕਾਲੇ, ਚਿਪਚਿਪੇ ਟੱਟੀ (ਮੇਲੇਨਾ)
ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ
ਭਰਮ
ਖ਼ੂਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤ ਆਉਣਾ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ
ਲਾਲ ਜਾਂ ਖੂਨ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਉਲਟੀਆਂ, ਜੋ ਖੂਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...
- ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਜ (ਐਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ)
- ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ
- ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਗੜਨਾ (ਸਦਮਾ)
- ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
- ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਾਗ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਈਬੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
ਆਰਥੋ-ਈਬੋਲਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਇੱਕ ਸਪਿਲਓਵਰ ਘਟਨਾ) ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
- ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਤਰਲ
- ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ
- ਪਿਸ਼ਾਬ
- ਮਲ (ਮੂਤਰ)
- ਵੀਰਜ
- ਲਾਰ
- ਪਸੀਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਬੋਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਹਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਈਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਈਬੋਲਾ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਈਬੋਲਾ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀਰਜ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਐਨਲ ਸੈਕਸ
- ਮੂੰਹ ਸੈਕਸ(ਓਰਲ ਸੈਕਸ)
- ਯੋਨੀ ਸੰਭੋਗ
ਕੀ ਈਬੋਲਾ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਈਬੋਲਾ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਈਬੋਲਾ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕਣ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਨੱਕ, ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ (ਟੁੱਟੀ ਚਮੜੀ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
