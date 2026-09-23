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ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਨਕਲੀ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੈਰ! ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ 481 ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਬਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਗੀਰਥ ਪੈਲੇਸ ਦਵਾਈ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਦੇ 481 ਨਕਲੀ ਰੈਬਿਜ਼ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।

FAKE RABIES VACCINE IN DELHI
FAKE RABIES VACCINE IN DELHI (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2026 at 10:59 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਗੀਰਥ ਪੈਲੇਸ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਰਮ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਦੇ 481 ਯੂਨਿਟਸ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੁਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ' ਹੈ।

ਰੈਬੀਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਦਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।-ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ

ਭਗੀਰਥ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਂਪਸ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਵਾਈ ਬਜ਼ਾਰ ਭਗੀਰਥ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਂਪਸ 'ਤੇ ਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ Rabies Vaccine, Human I.P. ਦੇ 481 ਨਕਲੀ ਯੂਨਿਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਜਦੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੂਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਮ/ਐਸ ਹਿਊਮਨ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇਹ ਬੈਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਸੀ।

ਕਾਨਪੁਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 120 ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 361 ਯੂਨਿਟਸ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ 7 ਖਰੀਦ ਇਨਵੌਇਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1)(C) ਅਤੇ 22(1)(CC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕਸੌਲੀ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭਗੀਰਥ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਉਸ ਫਰਮ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰੁੰਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ।

ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।-ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ

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