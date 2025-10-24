ETV Bharat / health

ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ

ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ।

37 dengue and 48 chikungunya patients in Mansa
ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 24, 2025 at 5:42 PM IST

ਮਾਨਸਾ : ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਜਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 37 ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ 48 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਡੇਂਗੂ (Etv bharat)

''ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 37 ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ 48 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਮਲੇਰੀਏ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧੇ। ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" - ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲਾਜ

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ।"

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਦਤਰ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਬਾਥਰੁਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਲਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ (Etv bharat)

ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚੀਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ 4-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  • ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • 104 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ।
  • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ।
  • ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਫੜ।
  • ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੋਜ।
  • ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ।
  • ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ।
  • ਥਕਾਵਟ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਰਦ।

ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ: ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ 102 ਤੋਂ 105 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ : ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ‘ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦਾਣੇ: ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਦਾਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਉੱਪਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਲ ਰੰਗ 'ਚ ਉਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰੀਰਕ ਦਰਦਾਂ : ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਆਮ ਹਨ।

ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ (Etv bharat)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ, ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਝ ਕਰੋ ਬਚਾਅ

ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਡੇਂਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡੇਂਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਧੂਏਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

