ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2026 at 12:46 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਵਜ਼ੂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਯੋਗੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ, ਜੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਤਾਲੀ' ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਲਹਦਾ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਪੂਨੇ ਸਥਿਤ 'ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' (FTII) ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਮੇਰੇ ਅਪਨੇ', 'ਨਮਕ ਹਰਾਮ', 'ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇਨਸਾਨ', 'ਤੀਨ ਇੱਕੇ', 'ਅੰਸ਼: ਦ ਡੈੱਡਲੀ ਪਾਰਟ' ਅਤੇ 'ਰਫ਼ਤਾਰ-ਐਨ ਓਬਸੈਸ਼ਨ' 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ-ਅਦਾਕਾਰ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਜੈ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ') ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲਾਜੋ', 'ਸਰਪੰਚ', 'ਗੁਨਾਹਗਾਰ', 'ਨੈਣ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੇ', 'ਦੇਸੋਂ ਪਰਦੇਸੋਂ' ਅਤੇ 'ਯਾਰੀਆਂ ਦਿਲਦਾਰੀਆਂ' ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਸੇਤੂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਬਾਰਡਰ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁਯੰਕਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਸੁਥਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਵਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' ਦਾ ਗੀਤ ('ਨਹੀਓਂ ਭੁੱਲਣਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ') ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: