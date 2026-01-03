ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ, 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕਠੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ, 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕਠੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਰੈਪਰ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ: ਰੈਪਰ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2026 "ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਰਮ" ਹੋਵੇਗਾ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। "ਇਹ 2026 ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।" ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ "ਦਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗੈਟਿੰਗ ਹੌਟ" 2012 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲਬਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਐਲਬਮ ਦਾ ਟਰੈਕ "ਗੱਬਰੂ", ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ-ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੀਬੀਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਾਰਟ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਗੀਤ ਚਾਰਟ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ" ਲਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ 2 ਵੀਡੀਓ "ਬ੍ਰਾਊਨ ਰੰਗ" ਅਤੇ "ਹਾਈ ਹੀਲਜ਼" ਉਸ ਸਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। "ਬ੍ਰਾਊਨ ਰੰਗ" ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ "ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੀਟ" ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ।
2024 ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਲਬਮ ਗਲੋਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਟਰੈਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ", "ਰੈਪ ਗੌਡ" ਅਤੇ "ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ "ਸੁਰਮਾ" ਨਾਲ ਸਟਾਰਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ "ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ" ਗੀਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਰਸ਼ ਲਈ "ਫੁਕਰਾ" ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। 2013 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ, ਸੋਹਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ "ਸਾਹਿਬ, ਬੀਵੀ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਟਰਨਜ਼" ਲਈ "ਜੁਗਨੀ" ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ।
ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ 2024 ਵਿੱਚ ਐਲਬਮ "ਦਿ ਬ੍ਰਾਊਨਪ੍ਰਿੰਟ" ਦੇ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਗੀਤ "315" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 2025 ਦੇ ਜੂਨੋ ਐਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
