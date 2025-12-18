ETV Bharat / entertainment

ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2025

2025 ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਹੋਏ।

Yearender 2025
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 18, 2025 at 1:19 PM IST

4 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2025 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਜੋ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਆਓ 2025 ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ:

ਧਨਸ਼੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ

ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਧਨਸ਼੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਧਨਸ਼੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ

ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤਲਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਚਾਹਲ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਨਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ

ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੇਲੀਨਾ ਜੈਟਲੀ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਹਾਗ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੇਲੀਨਾ ਜੇਟਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪੀਟਰ ਹਾਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸੇਲੀਨਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਸਨੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।

ਪੀਟਰ ਹਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸੇਲੀਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਛੋੜਾ 2025 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।


ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸਨ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ

ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ

ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਲਿਤ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੰਸਿਕਾ ਮੋਟਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਹੇਲ

ਹੰਸਿਕਾ ਮੋਟਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਹੇਲ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੰਸਿਕਾ ਮੋਟਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਹੇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਅਤੇ ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ

ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਅਤੇ ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨੀਲ ਭੱਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

