Yearender 2025: ਅਚਾਨਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਐਂਟਰੀ, ਦਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡੈਬਿਊ
2025 ਵਿੱਚ ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।
Published : December 25, 2025 at 4:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ...ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟਾਰ ਕਿਡਜ਼ ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਲਾਪ। ਇਹ ਸਾਲ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਕਿਡਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਔਖਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਿੰਗ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ 2025 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਧਮਾਲ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਈਅਰ ਐਂਡਰ 2025 ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਕਿਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਪ।
ਅਮਨ ਦੇਵਗਨ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ "ਸਿੰਘਮ" ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਮਨ ਦੇਵਗਨ ਨੇ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ "ਆਜ਼ਾਦ" ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪੀਰੀਅਡ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਾਇਕਾ ਰਾਸ਼ਾ ਥਡਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਫਿਲਮ "ਆਜ਼ਾਦ" ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਾ ਥਡਾਨੀ
ਰਾਸ਼ਾ ਥਡਾਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ "ਆਜ਼ਾਦ" ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਆਈਟਮ ਗੀਤ "ਓਏ ਅੰਮਾ" ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਰਾਸ਼ਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ।
ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੀ ਖਾਨ
ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡੈਬਿਊ ਫਲਾਪ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਨਾਦਾਨੀਆਂ' ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ 'ਸਰਜ਼ਮੀਨ' ਵੀ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੁਨਾਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਨਾਇਆ ਕਪੂਰ
ਸ਼ਨਾਇਆ ਕਪੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਪੂਰ ਪਰਿਵਾਰ (ਬੋਨੀ, ਅਨਿਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ) ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਵੀ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫਿਲਮ 'ਆਂਖੋਂ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੈਸੀ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਨਾਇਆ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਨਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਡੈਬਿਊ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭਾ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ
ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਅਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਮਾਲ ਮਚਾਈ ਹੈ।
ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜੀ 'ਦਿ ਬੈਡੀਜ਼ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ 2022 ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਧਮਾਲ ਮਚਾਈ। 'ਦਿ ਬੈਡੀਜ਼ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਨੂੰ 2025 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰੀਅਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਡੈਬਿਊ ਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਸੁਹਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡੈਬਿਊ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡੈਬਿਊ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਸਟਾਰ ਭੈਣ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡੈਬਿਊ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ...2025 ਦਾ ਸਾਲ ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਿਤ ਸੂਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ 'ਸੈਯਾਰਾ' ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ 'ਸੈਯਾਰਾ' ਲਈ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖਿਆ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅਨਿਤ ਪੱਡਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ ਕਪੂਰ (ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ) ਅਤੇ ਵਾਣੀ ਬੱਤਰਾ (ਅਨਿਤ ਪੱਡਾ) ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ। 'ਸੈਯਾਰਾ' ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 581 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ
ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਸਕਾਈ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਕਾਈ ਫੋਰਸ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਔਸਤ ਸਫਲਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਮਰ ਭਾਟੀਆ
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸਿਮਰ ਭਾਟੀਆ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 21 ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲਕਾ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਗਸਤਿਆ ਨੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
