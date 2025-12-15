ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲਾਪ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ

Yearender 2025: 2025 ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਫਲਾਪ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ।

Flop Or Hit Punjabi Films in 2025
Flop Or Hit Punjabi Films in 2025
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 15, 2025 at 1:05 PM IST

7 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2025 ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਉਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਾਅ ਭਰੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਕਈ ਮਾਈਨਿਓ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ, ਆਓ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਝਾਤ:

ਜਨਵਰੀ 2025:

ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਿੱਠੀਏ', 'ਫ਼ਰਲੋ', 'ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ', 'ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਬੰਬੇ ਬੋ', 'ਅੱਸੀ ਨੱਬੇ ਪੂਰੇ ਸੋ', 'ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ' ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਸਟਾਰਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 'ਮਝੈਲ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਬਾਕਿਸ ਆਫਿਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਧੀਨ ਅਗਲੇ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ।

Film Poster
Film Poster
Film Poster
Film Poster

ਫ਼ਰਵਰੀ 2025:

ਇਸ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਸਟਾਰਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ 'ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ: ਅਪਣਾ ਅਰਸਤੂ' ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਇੱਲਤੀ' ਅਤੇ 'ਬਦਨਾਮ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ।

Film Poster
Film Poster

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਬਦਨਾਮ' ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਉਤੇ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇੰਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਮਿਲੀ।

ਮਾਰਚ 2025:

ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਿਕਸ ਈਚ', 'ਮਿੱਠੜੇ' ਅਤੇ 'ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਕਿੰਨੇ ਚੜਾਇਆ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 'ਮਿੱਠੜੇ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਤਾਰੀਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫੀਦਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ।

Film Poster
Film Poster

ਅਪ੍ਰੈਲ 2025:

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਸਟਾਰਰ 'ਅਕਾਲ', ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੁਆਰਾ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਸਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਅਧੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ' ਅਤੇ 'ਗੈਂਗਲੈਂਡ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਈ 2025:

ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਸਟਾਰਰ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਲਮ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼' ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਤਾਰੀਫ਼ ਮਿਲੀ, ਪਰ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

Film Poster
Film Poster

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਜੋ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ 'ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ' ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨਿਰਮਿਤ 'ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ 2' ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਕਵਲ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ 2' ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਰਹੀ, ਜੋ 35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਜੂਨ 2025:

ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਂਬੀਲੈਂਡ ਬਣਿਆ', 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3', 'ਸਰਦਾਰਜੀ 3', 'ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ 420 ਅਗੇਨ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਐਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੱਜੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਸਰਦਾਰਜੀ 3' ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਮਾਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ 63 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕੀਤੇ। ਉਕਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ।

ਜੁਲਾਈ 2025:

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਾਸ ਅਤੇ ਇਕਮਾਤਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਬਾਲ੍ਹਾ ਜੀ', ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ 'ਟਿਪਸ' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਅਗਸਤ 2025:

ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਿਡ ਪੜਾਅ ਮਹੀਨਾ ਸੀਕਵਲ, ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ' 2, 'ਮਾਂ ਜਾਏ' ਅਤੇ 'ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਮ ਡੱਬੀ 'ਚੋਂ ਯਾਰੋਂ ਅਤੇ 'ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਾਸੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਆਈ, ਉਹ ਸੀ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਟਾਰਰ 'ਮਾਂ ਜਾਏ', ਪਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੀਆਂ।

ਸਤੰਬਰ 2025:

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ 'ਮੇਹਰ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ ਲੋਕੋ', 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ' ਹੈ ਅਤੇ 'ਫੜ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ।

ਅਕਤੂਬਰ 2025:

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4', 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ', 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ' ਅਤੇ 'ਮਧਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਵੱਡੇ ਬਜਟ, ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਗਈ।

Film Poster
Film Poster

ਨਵੰਬਰ 2025:

ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 'ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਪੂਦਨਾ' ਅਤੇ 'ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ' ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਤਿਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ' ਦਾ ਭਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।

ਦਸੰਬਰ 2025:

ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਜਿਆਦਾ ਮੁਫੀਦਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਟੈਂਟ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦਰਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ:

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। 'ਰਾਯਾ ਪਿਕਚਰਜ਼', 'ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਅਮੋਰ ਫਿਲਮਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Film Poster
Film Poster

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ 13.52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 06 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਵਜ਼ੂਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫਿੱਕੀ ਰਹੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ:

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਸਟਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੀ ਚਮਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਗੁਆਚਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ ਇਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਜਾਚੀਏ ਤਾਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਅਮੂਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Film Poster
Film Poster

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਝੰਡੀ ਰਹੀ ਬਰਕਰਾਰ

ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਰਹੀ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਆਈ 'ਸਰਦਾਰਜੀ 3' ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਝੰਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਅਪਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ।

'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਹ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ 63 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਟੌਪ ਫਿਲਮੀ ਚਾਰਟ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।

