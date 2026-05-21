ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਮੁੜ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਰੀਲੀ ਗੌਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੋਜੋ ਐਂਡ ਜੱਗਾ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 5:08 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਰੀਲੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਪਤੀ ਜਸਰਾਜ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੋਜੋ ਐਂਡ ਜੱਗਾ' ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਾਈ.ਲਿਮਿ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਡੀ.ਆਰ ਫ਼ਿਲਮ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਫ਼ਿਲਮੀ ਲੇਖ਼ਕ ਚੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਜਜਬਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੋਪੋਜਿਟ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਰੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਰੀਲੀ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋਏ ਸੀਰੀਅਲ 'ਮੀਤ ਮਿਲਾ ਦੇ ਰੱਬਾ' ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਰੀਲੀ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪਾਵਰ ਕੱਟ' ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੀਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਰੀਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ'(2009), 'ਏਕ ਨੂਰ' (2011), 'ਕੁਕਨੂਸ' (2016) ਅਤੇ 'ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ' (2022-ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵਿੰਨਿੰਗ) ਆਦਿ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
